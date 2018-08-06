"На, подержи": на Украине боец ВСУ с гранатой разыграл друга

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. В Днепре бывший военнослужащий ВСУ разыграл друга, дав ему гранату с выдернутой чекой. Об этом сообщает местное издание "Информатор".

Инцидент произошел 5 августа. Полиция обратила внимание на мужчину с гранатой в руках в одном из районов города. Выяснилось, что из боеприпаса выдернута чека.

Как сообщает издание, гранату мужчине дал его друг — боец ВСУ, недавно вернувшийся из Донбасса. После ссоры он протянул мужчине гранату вместо телефона, выдернул чеку и убежал.

Оставшийся в таком положении мужчина стал звать на помощь и просил вызвать полицию.

Стражи правопорядка оцепили ближайшие кварталы. Один из патрульных, заметив, что у мужчины заканчиваются силы и он больше не в состоянии удерживать гранату, сам взял его за руки. Позднее им перевязали руки скотчем, чтобы боеприпас не сдетонировал.

После приезда взрывотехников удалось установить, что в гранате не было взрывчатого вещества. Мужчину, разыгравшего подобным способом своего друга, позднее задержали. Как отмечается на сайте полиции Днепропетровской области, во время обыска у него были обнаружены снаряд для миномета и часть корпуса другого боеприпаса. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.