Американский сенатор пообещал заняться упрощением въезда в США депутатам

Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Ренд Пол во время встречи в Москве с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым. Архивное фото

Член Сената Конгресса США от Республиканской партии Ренд Пол во время встречи в Москве с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым. Архивное фото

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сенатор США от республиканской партии Рэнд Пол на встрече с депутатами Госдумы пообещал сделать все возможное, чтобы российские парламентарии смогли приезжать в США.

"Первый шаг (к диалогу. — Прим. ред.) который мы должны сделать и я постараюсь этим заняться, чтобы вы (парламентарии. — Прим. ред.) могли свободно приезжать в нашу страну. (….) Я постараюсь сделать все что в моих полномочиях, чтобы улучшить ситуацию", — заявил Пол на встрече с главой комитета Госдумы РФ по международным делам Леонидом Слуцким.

Российские парламентарии встречаются в понедельник в Москве с делегацией сенаторов США, в которую помимо Пола вошли также член Сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс и президент Института Катона Питер Геттлер.

Это уже вторая встреча подобного уровня в Москве за последний месяц с небольшим: группа американских конгрессменов и сенаторов уже побывала в России в конце июня — начале июля.