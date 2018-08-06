В ЛНР сообщили о сбитом беспилотнике украинских силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (44)

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат украинских силовиков, который проводил разведку в Донбассе, заявил в понедельник журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

"Вчера (в воскресенье. — Прим. ред.) был сбит очередной украинский беспилотник одного из подразделений 72 бригады ВСУ (вооруженных сил Украины. — Прим. ред.), который вел разведку местности над территорией республики", — сказал Марочко.

По его словам, украинские силовики, нарушая минские договоренности, активизировали разведку с использованием беспилотных летательных аппаратов у линии соприкосновения.

"Заверяю украинских силовиков о бесполезности данных мероприятий, так как подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Народной милиции ЛНР регулярно пресекают противоправные действия противника, и ВСУ систематически не досчитываются своих летательных аппаратов", — добавил Марочко.

Он обратился к представителям Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ с просьбой отразить данное нарушение со стороны ВС Украины в отчетах.