РИГА, 6 авг — РИА Новости. Чуть больше половины латвийцев считают, что в республике соблюдаются права человека. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил директор центра SKDS Арнис Кактиньш. С прошлого года этот показатель несколько снизился.
Шесть процентов опрошенных считают, что права человека в Латвии полностью соблюдаются, еще 48 процентов считают, что скорее соблюдаются.
Больше всего латвийцев заявили о соблюдении прав человека в стране в 2017 году — тогда так ответили в общей сложности 61% респондентов.
Обратная ситуация была в 2011 году — тогда 57% опрошенных заявили, что права человека в Латвии не соблюдаются, причем каждый пятый респондент заявил, что они совсем не соблюдаются.