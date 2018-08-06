РИГА, 6 авг — РИА Новости. Чуть больше половины латвийцев считают, что в республике соблюдаются права человека. Об этом, как сообщает Sputnik Латвия, заявил директор центра SKDS Арнис Кактиньш. С прошлого года этот показатель несколько снизился.

"После необъяснимого для меня роста в прошлом году удельного веса тех жителей, которые считают, что в Латвии права человека соблюдаются, в этом году показатель вернулся примерно на тот же уровень, на котором он был раньше: так полагает лишь немногим больше половины жителей (54%)!" — рассказал Кактиньш.

Шесть процентов опрошенных считают, что права человека в Латвии полностью соблюдаются, еще 48 процентов считают, что скорее соблюдаются.

Семь процентов респондентов ответили, что права человека совершенно не соблюдаются, еще 31 процент полагает, что они скорее не соблюдаются.

Больше всего латвийцев заявили о соблюдении прав человека в стране в 2017 году — тогда так ответили в общей сложности 61% респондентов.

Обратная ситуация была в 2011 году — тогда 57% опрошенных заявили, что права человека в Латвии не соблюдаются, причем каждый пятый респондент заявил, что они совсем не соблюдаются.