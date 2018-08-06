Слуцкий попросил американского сенатора помочь в ситуации с Бутиной

МОСКВА, 6 авг – РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в ходе встречи с сенатором США Рэндом Полом попросил его повлиять на изменение меры пресечения арестованной в США россиянки Марии Бутиной.

"Мы просим вас, сенатор, помочь в ситуации с гражданкой России Марией Бутиной, которая, как мы считаем, была абсолютно необоснованно арестована в США по совершенно надуманным обвинениям", — заявил Слуцкий в ходе встречи.

"Если вы, сенатор Пол, возвысите свой голос в защиту Марии Бутиной в пользу хотя бы изменения ей меры пресечения, то есть освобождения из-под стражи… вы действительно покажете себя как человек с большой буквы", — подчеркнул Слуцкий.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения".