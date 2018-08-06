В Луганске открыли выставку фоторабот Андрея Стенина

ЛУГАНСК, 6 авг — РИА Новости. Выставку фоторабот специального корреспондента Международного информационного агентства (МИА) "Россия Сегодня" Андрея Стенина, погибшего при выполнении редакционного задания в Донбассе, открыли в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.

"Андрей был во многих странах, горячих точках и нигде не предал правды, нигде не предал журналистики. Поэтому, я думаю, здесь он оказался не случайно, судьба забросила его на восток (Украины — ред.), так как мы нуждались в нем, правда, нуждалась в нем. Низкий поклон от всего гордого и непокоренного народа Донбасса", — сказал, открывая выставку, помощник главы самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Гребенюк.

Фотографии для экспозиции были предоставлены РИА Новости, сама выставка прошла при поддержке исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника. В экспозиции представлено 27 фоторабот Стенина на тему конфликта в Донбассе, а также его портреты, сделанные другими авторами, и фотографии с места гибели.

"Я прекрасно помню, как в 2014 году нам как кислорода не хватало информации, как не хватало тех людей, которые доносили правду общественности, мировому сообществу. Поскольку на тот момент работали только украинские телеканалы, которые явно и четко гнули политику кровавого режима. Тогда в 2014 году, когда приехали фотографы, журналисты, мир потихоньку начал узнавать немного другие события… и даже просто видеокадры, показывали совершенно обратное тому, о чем говорил официальный Киев", — заявил на открытии выставки официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Выставка работ Стенина будет отрыта в Галерее искусств Луганского художественного музея до 22 августа.

В августе 2014 года Андрей Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.