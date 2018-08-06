Депутаты обсудят с американским сенатором ситуацию с Бутиной

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Депутаты ГД обсудят в понедельник на встрече с сенатором США Рэндом Полом ситуацию с арестованной в США россиянкой Марией Бутиной, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Мы поговорим по Бутиной", — сказал Слуцкий журналистам перед встречей с американским парламентарием.

Слуцкий также сообщил, парламентарии на встрече планируют обсудить формат сотрудничества "Дума-Конгресс".

Ранее парламенты двух стран взаимодействовали в формате группы "Дума-Конгресс", в ходе которого несколько раз в год проходили встречи. Взаимодействие группы прекратилось после 2008 года.

Бутину задержали в июле. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности "международные отношения". Однако судья постановил арестовать россиянку. Следующее заседание по ее делу должно состояться 10 сентября.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки.