В ОБСЕ в годовщину гибели Андрея Стенина призвали защищать журналистов

ВЕНА, 6 авг — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир в четвертую годовщину гибели в Донбассе фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина призвал к защите журналистов во все времена.

"Сегодня, в четвёртую годовщину смерти российского фотокорреспондента Андрея Стенина я призываю всех государственных и негосударственных игроков защищать журналистов во все времена", — говорится в заявлении Дезира в Twitter

В августе 2014 года Андрей Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.