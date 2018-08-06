Эксперт объяснил намерение Киева прекратить ж/д сообщение с Москвой

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Заявление министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о возможности прекращении железнодорожного сообщения с Россией связано с грядущими в стране выборами. Такое мнение выразил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"Сегодня, я думаю, это заявление связано с выборами, Омелян — один из чемпионов пиара на Украине, он пятый по цитируемости. Для него это элемент борьбы за своё политическое будущее <…> попытка разыграть патриотическую карту", — рассказал RT Бортник.

По его мнению, сам ход выборов будет требовать от радикальных украинских политиков "усиления антироссийских тезисов". Наверняка, будут разыграны "гуманитарные темы" – история, язык, церковь, предположил Бортник.

Ранее Омелян в эфире телепрограммы "Завтрак с 1+1" сообщил, что власти рассматривают вариант полного закрытия железнодорожного сообщения с Россией.

С октября 2015 года между странами полностью отсутствует авиасообщение, этот шаг стал инициативой Киева. Пассажирские поезда еще ходят, но их число уменьшилось в несколько раз по сравнению с тем, что было до госпереворота на Украине.

Между странами нет прямых поездов российского формирования. Через Украину проходит лишь один транзитный поезд "Москва — Кишинев — Москва". Остальные составы, соединяющие Россию и Украину, принадлежат Украинским железным дорогам и железнодорожным администрациям стран СНГ.