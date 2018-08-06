Неизвестные пытались поджечь здание сельского совета в Запорожской области

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Неизвестные пытались поджечь здание сельского совета в Каменско-Днепровском районе Запорожской области, забросав его бутылками с зажигательной смесью, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

В Запорожской области сельсовет забросали бутылками с зажигательной смесью https://t.co/L9uusU2LMA pic.twitter.com/xoGTSRZY1L — Запорожье Таймс (@timeszpua) 6 августа 2018 г.

По данным ведомства, сообщение о поджоге здания сельсовета в одном из сел района поступило в воскресенье в 12.20 (совпадает с мск). Сотрудники госслужбы по чрезвычайным ситуации потушили огонь, пострадавших нет. В результате возгорания повреждена оконная рама.

"Следственно-оперативной группой полиции установлено, что неизвестные бросили внутрь емкость с горючим веществом и скрылись. Следователи провели тщательный осмотр места происшествия и изъяли стеклянные бутылки с остатками зажигательной смеси", — говорится в сообщении ведомства.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества", проводится досудебное расследование.