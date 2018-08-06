В Грузии задержали второго нижегородского депутата, находившегося в розыске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 авг — РИА Новости. Депутат законодательного собрания Нижегородской области Александр Глушков, обвиняемый в совершении мошеннических действий и взяточничестве и объявленный в международный розыск, задержан на территории Грузии, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Следственные органы 22 марта возбудили уголовное дело в отношении родных братьев Александра и Владимира Глушковых, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере. В ходе расследования уголовного дела братья Глушковы скрылись от органов следствия и были объявлены в розыск. 30 марта обвиняемым была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно. Владимир Глушков, который является депутатом земского собрания Балахнинского района Нижегородской области, был задержан в Грузии 2 августа.

"Пятого августа 2018 года по материалам следственных органов СК России по Нижегородской области, представленным в Интерпол через Генеральную прокуратуру РФ, на территории Грузии задержан Александр Глушков, обвиняемый в совершении мошеннических действий при реконструкции автостанции в городе Балахне и взяточничестве", — говорится в сообщении регионального СУСК.

По версии следствия, в июле 2015 года Александр Глушков получил через посредника, в качестве которого выступил Владимир Глушков, от директора строительной фирмы взятку в размере 6 миллионов рублей за решение вопроса о выделении земельных участков для строительства двух многоквартирных домов.

Кроме того, как утверждает следствие, в период с 2013 по 2016 годы Владимир и Александр Глушковы совместно с другими лицами под видом необходимости реконструкции комплекса автостанции в городе Балахне по поддельной проектной документации возвели двухэтажное здание торгового центра на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции. При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены, а жители Балахнинского района были лишены транспортного узла. Вместе с тем, лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости, отмечает следствие. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района причинен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 100 миллионов рублей.

В настоящее время через ГП РФ решается вопрос об экстрадиции братьев Глушковых для привлечения их к уголовной ответственности на территории России.