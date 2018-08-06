В Швейцарии умер известный шеф-повар Жоэль Робюшон

ПАРИЖ, 6 авг — РИА Новости. Известный французский шеф-повар, названный в 1989 году "Шефом века" по версии гастрономического гида Gault Millau, Жоэль Робюшон умер в Швейцарии в возрасте 73 лет, передает в понедельник телеканал CNews.

"Legendary French chef Joel Robuchon dies at 73, spokeswoman says" via FOX NEWS https://t.co/qLyrnJbgA0 pic.twitter.com/inGlK3kMTG — Kelly Mansell (@KellyMansellLgn) 6 августа 2018 г.

По информации телеканала, повар скончался в Женеве.

Как сообщает газета Figaro, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Chef Joel Robuchon has died at 73. He operated a number of businesses in Tokyo, including cafes, bakeries, and his signature Chateau Restaurant in Ebisu Garden Place. pic.twitter.com/o91CzvYNUP — Mulboyne (@Mulboyne) 6 августа 2018 г.

Робюшон родился в апреле 1945 года. С подросткового возраста он начал обучаться кулинарному мастерству и добился высот в профессии, заслужив немало премий и наград, включая престижные три — максимальное количество — звезды путеводителя Мишлен.

Повар, получивший звание "Шефа века", открыл несколько ресторанов в разных странах мира, многие из которых были удостоены мишленовских звезд. Робюшон вел кулинарные шоу по телевидению и передавал свои знания ученикам, среди которых был и известный кулинар Гордон Рамзи.