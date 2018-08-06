Путин выразил соболезнования президенту Индонезии в связи с землетрясением

Рабочие разбирают завалы в здании, поврежденном землетрясением на Бали, Индонезия. 6 августа 2018

Рабочие разбирают завалы в здании, поврежденном землетрясением на Бали, Индонезия. 6 августа 2018

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с многочисленными жертвами и масштабными разрушениями из-за сильного землетрясения, телеграмма размещена на сайте Кремля.

В воскресенье к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов и последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали.

"Уважаемый господин Президент, примите глубокие соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными сильным землетрясением на острове Ломбок", — говорится в тексте телеграммы.

Также президент РФ передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.