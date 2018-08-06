"Русский союз Латвии" возмутился задержанием правозащитника Козырева

РИГА, 6 авг — РИА Новости. Партия Русский союз Латвии (РСЛ) возмущена задержанием сотрудниками Полиции безопасности Ильи Козырева, выступающего в поддержку русских школ в республике, сообщила РИА Новости в понедельник лидер партии, экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок.

Козырев был задержан сотрудникам Полиции безопасности в понедельник. До этого в его квартире был проведен обыск.

"Сегодня Полицией безопасности задержан Илья Козырев, активист кампании борьбы против ликвидации русского образования, член правления нашей партии и кандидат в депутаты Сейма. В его квартире был произведен обыск, а самого Илью доставили в изолятор временного содержания в Риге, где его могут держать под арестом до 48 часов", — отметила Жданок.

По ее словам, если Козырева оставят под стражей, он не сможет выступить в ООН.

"Учитывая опыт обращения Полиции безопасности с Александром Гапоненко и Владимиром Линдерманом, можно предположить, что полиция будет добиваться в суде лишения Ильи Козырева свободы на более длительный срок. В этом случае будет невозможным участие Ильи Козырева в сентябрьской сессии Совета по правам человека ООН, где уже запланирован его доклад о лишении национальных меньшинств Латвии права на образование на родном языке", — сказала Жданок. По ее словам, РСЛ решительно осуждает такие действия.

Ранее Полиция безопасности арестовала Владимира Линдермана и Александра Гапоненко, выступающих в поддержку русских школ в республике. Линдерман провел за решеткой две недели, Гапоненко находится под арестом уже более 100 дней. Полиция безопасности не называет причины задержания Козырева.