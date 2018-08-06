В Ираке объявили об окончании пересчета голосов на выборах в парламент

Вид на одну из улиц Мосула во время выборов в Ираке. Архивное фото

Вид на одну из улиц Мосула во время выборов в Ираке. Архивное фото

КАИР, 6 авг — РИА Новости. Высшая независимая избирательная комиссия Ирака объявила о завершении частичного ручного пересчета голосов избирателей на майских парламентских выборах, сообщает в понедельник государственное иракское телевидение.

Высшая независимая избирательная комиссия Ирака ранее постановила провести ручной пересчет голосов избирателей на участках, где были жалобы на фальсификации.

Пересчет голосов начался в начале июля. Он проходил поэтапно и затронул избирательные участки в шести провинциях Ирака. К контролю над пересчетом были привлечены представители ООН, политические объединения и представители кандидатов.

Ранее иракский парламент проголосовал за необходимость ручного пересчета голосов на парламентских выборах в связи с выявленными нарушениями. Федеральный суд постановил, что это решение не противоречит конституции.

Решение о пересчете голосов отложило создание нового правительства страны, формируемого по результатам голосования.

Первые после освобождения страны от террористов парламентские выборы прошли в Ираке 12 мая. Впервые были применены электронные урны для голосования с автоматизированной системой подсчета. По результатам, опубликованным избиркомом Ирака после выборов, победу одержала коалиция кандидатов, лидером которой является популярный шиитский богослов Муктада ас-Садр, сам при этом не баллотировавшийся. Коалиция аль-Абади заняла третье место, пропустив вперед также коалицию от шиитского народного ополчения во главе с Хади аль-Амери.