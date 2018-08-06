МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Президент РФ В. Путин посетил вечер-открытие фестиваля Опера в Херсонесе

Президент РФ В. Путин посетил вечер-открытие фестиваля Опера в Херсонесе

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. МИД Украины выразил протест в связи с поездкой президента РФ Владимира Путина в Крым, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

В субботу президент РФ посетил открытие фестиваля "Опера в Херсонесе", который проходит в Крыму.

"Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с очередным не согласованным с Украиной визитом 4 августа президента РФ В. Путина на временно оккупированную Российской Федерацией территорию Украины — Автономную Республику Крым и Севастополь", — говорится в сообщении МИД Украины.

В ведомстве заявили, что Украина считает этот визит и любые подобные поездки российских чиновников в Крым "грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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