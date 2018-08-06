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В школе имени Стенина в Донбассе появится музейная комната его памяти

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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПамятная табличка на школе имени фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в городе Снежное ДНР. Архивное фотоПамятная табличка на школе имени фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в городе Снежное ДНР. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 6 авг — РИА Новости. Он умел видеть главное — так об Андрее Стенине говорят те, кому довелось встречаться с ним в Донбассе. Это была одна из тех особенностей, которая запомнилась его коллегам. Стенин работал на востоке Украины с мая 2014 года и всегда был на самых сложных участках конфликта.

Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин. Архивное фото
© Фото : Дамир Булатов
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Весной 2014 года в Донбассе проходила активная фаза боевых действий. Украинские силовики и ополченцы самопровозглашенной ДНР попеременно отбивали друг у друга части территории Донецкой области. В ходе боев применялись все доступные виды вооружения, включая реактивные системы залпового огня и ударную авиацию. Несмотря на то, что огонь велся не только по позициям сил ополчения, но и по жилым кварталам и находиться там было крайне опасно, Стенина это не останавливало. Это был один из немногих фотокорреспондентов, кто запечатлел события первых месяцев конфликта не в тылу, а на передовой.

Музейная комната в память о Стенине

Гибель Стенина 6 августа 2014 года недалеко от города Снежное не оставила равнодушными жителей Донбасса. Спустя некоторое время одна из школ в том районе стала носить его имя. В холле был установлен бюст фотокорреспондента, на фасаде появилась памятная табличка.

Место гибели Андрея Стенина. архивное фото
© РИА Новости
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Как рассказала РИА Новости учитель истории школы номер 1 имени Андрея Стенина города Снежное Инна Демьяненко, теперь планируется открыть музейную комнату. "Она будет оформлена нашими силами. В ней будут баннеры и та информация, которую мы собрали с ребятами. Это подборка: детство, юность Стенина", — сказала учительница.

По ее словам, каждый год в школе проходит день памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей, — "линейка памяти". Было организованно мероприятие и к 35-тилетию Стенина — в 2015 году.

"Мы сделали с ребятами ролик, посвященный Стенину. Регулярно проводим уроки памяти. Мы держим связь со школой города Печоры, где учился Андрей Стенин. Мы обмениваемся информацией. Дети очень близко воспринимают информацию о нем. Они хотят равняться на него. Некоторые хотят быть журналистами. На линейке они говорили, что будут с честью нести имя школы, которая носит имя журналиста", — сказала Демьяненко.

Бывший министр информации ДНР Елена Никитина также помнит Стенина. В начале событий 2014 года она была в числе тех, кто выдавал аккредитации для работы на территории самопровозглашенной республики.

"Первого сентября 2015 года одной из школ города Снежное было присвоено имя Андрея Стенина. Я присутствовала на мероприятии, посвященному этому событию, и сказала тогда, что очень хочется, чтобы фотографии Андрея Стенина вошли в учебники истории этой войны в Донбассе. Я по-прежнему считаю, что это обязательно должно произойти", — сказала РИА Новости Никитина.

Работа профи

Коллеги Стенина вспоминают, что он был профессионалом, выполнявший долг, несмотря на высокую цену. Ему не раз ему приходилось рисковать собой.

Акция у здания посольства Украины в Москве в поддержку журналиста Кирилла Вышинского. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Летом 2014 года мир потрясла новость о крушении в небе над Донбассом Boeing 777 малайзийских авиалиний. На борту находились 298 человек, все они погибли. Работать на месте авиакатострофы всегда трудно. Но когда это происходит в зоне вооруженного конфликта и давление всех факторов и обстоятельств на восприятие реальности очень велико, умение оставаться профессионалом в таких условиях можно назвать высшим пилотажем в профессии. Так было и в случае со Стениным.

"Мы приехали на место падения Boeing. Зрелище было очень неприятным. Этого не хотелось видеть. Очень трудно тогда было работать, очень трудно было держать себя в руках. Но Андрей работал. Именно работал. Глядя на него со стороны, понимаешь — так выглядит работа профи. Видно было, что он не просто для галочки жмет на кнопку, он делает снимки, которые смогут передать все то, что тут творилось", — сказал РИА Новости коллега Стенина журналист Александр.

По его словам, после того, как журналисты покинули место, где находилась основная часть обломков Boeing, Стенин захотел проехаться по окрестностям.

"Он умел видеть главное. Он снимал очень важные детали. Просматриваешь его фото и понимаешь, что, находясь на месте, ты этого не видел. Эти очень важные детали терялись на фоне увиденного. Я думаю, что благодаря именно этому, высматривая главное и важное, Андрею удалось первому сделать фото обломка, который был пробит поражающими элементами. По-моему, это было первое фото с куском фюзеляжа с пробоинами", — вспоминает Александр.

Подробнее о биографии Андрея Стенина читайте в справке РИА Новости >>

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