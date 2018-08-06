На Украине пять человек на воздушном шаре застряли в ветвях дерева

КИЕВ, 6 авг – РИА Новости. Спасатели сняли с дерева пять человек, которые застряли там во время прогулки на воздушном шаре, сообщило областное управление госслужбы по ЧС в Кировоградской области Украины.

По данным ведомства, накануне вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Грушевского в городе Знаменка воздушный шар, на котором катались пять граждан, зацепился за ветки деревьев.

"Бойцы 18-й государственной пожарно-спасательной части города Знаменка с помощью автолестницы сняли пять человек (трое взрослых и двое детей) с дерева. В медицинской помощи граждане не нуждались", — говорится в сообщении на сайте Кировоградского областного управления.