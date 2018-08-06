Эксперт считает разрыв дипломатических отношений России и США возможным

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Из-за нагнетания антироссийских настроений в США российско-американские отношения продолжат ухудшаться, может дойти и до разрыва дипломатического взаимодействия, считает сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 5 августа вызвал временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова, сообщила в своем Twitter-аккаунте представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Жирнов вызывается, чтобы тот "ответил по попыткам Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насильственных действий и раскола в США".

"Внутри США создается образ России как не просто врага, а врага, который пытается угрожать самому существованию американских институтов. Теперь это уже выходит с уровня отдельных партий, общественных движений и даже институтов типа ЦРУ на уровень государственной политики", — сказал Фененко РИА Новости.

По его мнению, следует прогнозировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений, причем не только до следующих президентских выборов, а "постоянно в следующие 10-15 лет".

"Посмотрите – чем, собственно, политика (президента США Дональда) Трампа в отношении России отличается от политики (бывших американских президентов Барака — ред.) Обамы или (Джорджа — ред.) Буша-младшего? Ничем", — отметил эксперт.

Он допускает, что теоретически может дойти до разрыва дипломатических отношений или даже "локального вооруженного конфликта по образцу столкновений СССР и Японии у реки Халкин-Гол или озера Хасан".

"По логике, если мы упрекаем страны в угрозе вмешательства во внутренние дела друг друга, вводим санкции против элиты, то следующий логический шаг – это ограничение формата дипломатических отношений, а затем, возможно, их разрыв", — считает Фененко.

Он напомнил, что в 1918-1933 годах у СССР также не было с США дипломатических отношений. "В те годы в Америке шла точно такая же истерика по поводу угрозы вмешательства Коминтерна и СССР в американские дела. Не исключено, что мы можем прийти к подобному состоянию вновь", — привел пример Фененко.

Посольство РФ в США, комментируя информацию о вызове Жирнова в госдеп, выразило сожаление, отметив, что США скатываются к "мегафонной дипломатии". Посольство напомнило, что "сам предмет обвинений не существует в принципе" и что за последние два года российская сторона "неоднократно и на всевозможных уровнях развенчивала абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было".

Посольство также призвало американских коллег "сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между нашими странами, именно в этом видим задачу посольства России в США".

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США и других странах заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон также заявил, что получил заверения от российского президента Владимира Путина в том, что Россия не вмешивалась в выборы в Штатах.

Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.