Эксперт считает разрыв дипломатических отношений России и США возможным

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Из-за нагнетания антироссийских настроений в США российско-американские отношения продолжат ухудшаться, может дойти и до разрыва дипломатического взаимодействия, считает сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл 5 августа вызвал временного поверенного в делах РФ в США Дмитрия Жирнова, сообщила в своем Twitter-аккаунте представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Жирнов вызывается, чтобы тот "ответил по попыткам Кремля использовать учетные записи в социальных сетях для пропаганды насильственных действий и раскола в США".
"Внутри США создается образ России как не просто врага, а врага, который пытается угрожать самому существованию американских институтов. Теперь это уже выходит с уровня отдельных партий, общественных движений и даже институтов типа ЦРУ на уровень государственной политики", — сказал Фененко РИА Новости.
По его мнению, следует прогнозировать дальнейшее ухудшение двусторонних отношений, причем не только до следующих президентских выборов, а "постоянно в следующие 10-15 лет".
Он допускает, что теоретически может дойти до разрыва дипломатических отношений или даже "локального вооруженного конфликта по образцу столкновений СССР и Японии у реки Халкин-Гол или озера Хасан".
"По логике, если мы упрекаем страны в угрозе вмешательства во внутренние дела друг друга, вводим санкции против элиты, то следующий логический шаг – это ограничение формата дипломатических отношений, а затем, возможно, их разрыв", — считает Фененко.
Посольство РФ в США, комментируя информацию о вызове Жирнова в госдеп, выразило сожаление, отметив, что США скатываются к "мегафонной дипломатии". Посольство напомнило, что "сам предмет обвинений не существует в принципе" и что за последние два года российская сторона "неоднократно и на всевозможных уровнях развенчивала абсолютную несостоятельность подобных инсинуаций, ни единого доказательства, которых приведено не было".
Посольство также призвало американских коллег "сосредоточить усилия на профессиональной и взаимоуважительной работе по стабилизации и нормализации отношений между нашими странами, именно в этом видим задачу посольства России в США".
Путин заявлял, что это дело — внутренние распри в США, и выражал надежду на прекращение расследования и развитие отношений между странами.