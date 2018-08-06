Суд отказался выпустить Вышинского из стеклянного бокса на время заседания

КИЕВ, 6 авг — РИА Новости. Апелляционный суд Херсонской области отказался выпустить из стеклянного бокса руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на время заседания по рассмотрению жалобы на продление ему ареста, защита требует заменить состав судей, сообщил в понедельник его адвокат Андрей Доманский.

Одиннадцатого июля суд в Херсоне продлил срок содержания под стражей Вышинского на два месяца — до 13 сентября. Предыдущее заседание Апелляционного суда Херсонской области по рассмотрению жалобы на продление ареста не состоялось из-за того, что Вышинского не доставили из СИЗО.

"В удовлетворении ходатайства о перемещении Кирилла Вышинского из стеклянной кабины к адвокатам отказано", — написал Доманский на своей странице в Facebook.

Он добавил, что суду в связи с этим сторона защиты заявила отвод.

Сотрудники службы безопасности Украины 15 мая ворвались в офис, где работают корреспонденты РИА Новости в Киеве, они провели обыск, который продолжался около восьми часов. Одновременно в Киеве был задержан руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Суд в Херсоне 17 мая арестовал Вышинского на 60 дней без возможности внесения залога. Защита обжаловала это решение в апелляционном суде Херсонской области, однако суд в обжаловании отказал.

Кроме того, 19 июля Херсонский городской суд арестовал имущество Вышинского — квартиру общей площадью 71,6 квадратных метра, гараж-эллинг общей площадью 67,9 квадратных метра, автомобиль Mitsubishi Outlander коричневого цвета и автомобиль Ssang Yong Actyon синего цвета.

В МИД РФ ранее назвали действия Киева в отношении РИА Новости Украина произволом. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, действия Киева в отношении журналистов РИА Новости Украина неприемлемы. Посольство РФ направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции" и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".