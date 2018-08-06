В Донбассе проходит траурная панихида по Андрею Стенину

Крест, установленный коллегами и друзьями на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области. архивное фото

Крест, установленный коллегами и друзьями на месте гибели фотокорреспондента МИА Россия сегодня Андрея Стенина в Донецкой области. архивное фото

СНЕЖНОЕ (Донецкая область), 6 авг — РИА Новости. Траурная панихида и митинг, посвященные четвертой годовщине гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина, проходят в понедельник в районе города Снежное Донецкой области на месте гибели журналиста, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

На мероприятии присутствуют глава администрации города Снежное, руководитель исполкома общественного движения "Донецкая республика" Наталья Волкова. Кроме того, присутствуют представители общественности города и ополченцы, участвовавшие в боях в этом районе.

У креста, который установлен на месте гибели фотокорреспондента, находятся около 50 человек. В конце панихиды и митинга пройдет возложение цветов.

В августе 2014 года Андрей Стенин находился в служебной командировке на Украине. Вечером 6 августа колонна из автомобилей, в одном из которых находился фотокор, была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины. Огонь велся из танка и БМП. Более десяти автомобилей колонны с гражданскими лицами было уничтожено и лишь несколько человек смогли спастись.