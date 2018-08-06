МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Неизвестный хакер взломал аккаунт служащей ВВС Великобритании в приложении для знакомств Tinder, чтобы получить информацию об американском истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II, пишет Daily Mail.
Кто стоит за взломом, неизвестно.
Власти Великобритании планируют приобрести у США 138 истребителей. Первая партия из четырех F-35 Lightning прибыла в королевство в июне.
Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения. Его разработали в трех вариантах: наземный истребитель для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель для нужд ВМС США.