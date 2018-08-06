Макфол сомневается, что Сигал улучшит отношения Москвы и Вашингтона

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Бывший посол США в России Майкл Макфол сомневается, что американский актер Стивен Сигал на посту спецпредставителя МИД РФ сможет улучшить отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее стало известно, что Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Его задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее.

"Я сомневаюсь, что мистер Сигал достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений. Он, может, и популярен в России, но в американском обществе у него практически нет влияния. У него нет опыта в дипломатии. Поэтому это не имеет смысла. И я нахожу его назначение унизительным для российского посла в США Анатолия Антонова, будь я на месте Антонова, я был бы оскорблен подобным трюком", — сказал Макфол радиостанции "Коммерсантъ FM".

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на эти слова бывшего американского посла.

"Вклад Макфола в ухудшение двусторонних отношений огромен", — сказала она.