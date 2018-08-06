В Бенгальском заливе произошло землетрясение

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано в понедельник утром в акватории Бенгальского залива примерно в 480 километрах к югу от города Порт-Блэр (Андаманские и Никобарские острова, союзная территория в составе Индии), сообщает Метеорологический департамент Индии.

По данным ведомства, подземные толчки были зафиксированы примерно в 10.05 по местному времени (07.35 мск). Очаг землетрясения находился на глубине порядка 10 километров.

Данные о пострадавших среди жителей островов, а также о возможной угрозе цунами пока отсутствуют.