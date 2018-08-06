Премьер Японии подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном

ТОКИО, 6 авг — РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подтвердил свое намерение встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном, выступая в понедельник на пресс-конференции в Хиросиме.

"Взаимодействуя с международным сообществом, я должен сам встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном, провести с ним диалог и решить проблемы ядерного и ракетного оружия, проблему похищенных, строить новые японо-северокорейские отношения", — сказал премьер-министр.

Вместе с тем, по его словам, в настоящее время нет никаких определенностей относительно сроков возможной встречи на высшем уровне с КНДР.

В связи с проведением ранее в этом году переговоров Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, выступавшая прежде против диалога с Пхеньяном Япония уже неоднократно заявляла о готовности к саммиту с КНДР для решения, в частности, проблемы похищенных японских граждан.

В 70-е и 80-е годы прошлого столетия агенты КНДР похищали японских граждан в шпионских целях. В 2002 году Японии удалось кардинально сдвинуть с места решение вопроса о похищенных японцах неожиданным визитом в Пхеньян тогдашнего премьер-министра страны Дзюнъитиро Коидзуми. Северная Корея признала, что похищала японских граждан на фоне "ненормального состояния отношений" двух стран и принесла извинения в надежде на установление официальных связей между Пхеньяном и Токио.

Пятерым оставшимся в живых похищенным была предоставлена возможность посетить родину, откуда они уже не вернулись в КНДР, а Япония вместо установления дипломатических отношений стала требовать выяснения судеб всех остальных похищенных граждан и обвинять Пхеньян в сокрытии фактов. Северокорейское руководство тогда сочло себя оскорбленным и обманутым, отношения двух стран вернулись к нулевой точке.