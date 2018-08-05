Российский капитан сознался, что управлял судном в Швеции в нетрезвом виде

СТОКГОЛЬМ, 5 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Капитан из РФ, подозреваемый в управлении севшим на мель у берегов Швеции судном в состоянии алкогольного опьянения, сознался, что был нетрезв, сообщил шведскому телевидению SVT адвокат россиянина Роланд Тиден.

Грузовой балкер BBC Lagos сел на мель в пятницу в 23.00 (полночь мск) близ порта Хельсингборга южной Швеции в проливе Эресунн. В крови капитана обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Он 1965 года рождения, гражданин РФ.

"Он признался и в том, что был пьян, и в том, что управлял судном, но он не хочет находиться под арестом в Швеции. Он хочет домой в Россию, где у него семья. Одновременно он был готов к тому, что его заключат под стражу", — приводятся слова адвоката на сайте шведского телевидения.

Капитана заключили под стражу по решению местного суда в воскресенье в первой половине дня из-за опасения, что он может покинуть Швецию.

По словам адвоката, россиянин проработал на своей должности много лет и управлял севшим на мель судном не первый год.

Прокурор Фредрик Йёнссон не исключает, что преступление, совершенное капитаном, может обернуться для него лишением свободы, передает канал.

"Принимая во внимание высокое содержание промилле, то, что он заснул и что управлял большим судном, то преступление имеет высокую степень наказания", — сказал прокурор во время слушаний в суде о заключении подозреваемого под стражу. Прокуратура должна предъявить капитану обвинение не позднее 17 августа.

В субботу судно осмотрели дайверы и каких-либо повреждений корпуса не обнаружили. На борту находится 5 тысяч тонн пшеницы. Судно 130 метров в длину и 17 метров в ширину. По данным шведских СМИ, оно зарегистрировано в Антигуа и Барбуде, владельцем судна называется нидерландская компания MF Shipping. Груз перевозился из Клайпеды в испанский порт Лас-Пальмас.

По данным из Береговой охраны, на сбившийся с курса корабль обратил внимание экипаж находившегося рядом буксира. Моряки безуспешно подавали различные сигналы капитану в попытке предотвратить инцидент.

Как сообщает шведская газета Sydsvenskan, судно сняли с мели во второй половине дня в воскресенье без проблем. На собственном ходу оно отправилось в порт Хельсингборга для обследования. На его борту находится 11 человек экипажа. Место происшествия известно многим местным жителям. За последние 24 года уставшие или нетрезвые капитаны сажали там свои суда на мель 18 раз.

РИА Новости пока не удалось связаться для комментариев с представителями полиции Хельсингборга.