РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Российский капитан сознался, что управлял судном в Швеции в нетрезвом виде

16137
© Depositphotos / silianУпотребление алкоголя. Архивное фотоУпотребление алкоголя. Архивное фото
© Depositphotos / silian

СТОКГОЛЬМ, 5 авг – РИА Новости, Людмила Божко. Капитан из РФ, подозреваемый в управлении севшим на мель у берегов Швеции судном в состоянии алкогольного опьянения, сознался, что был нетрезв, сообщил шведскому телевидению SVT адвокат россиянина Роланд Тиден.

Сотрудник ДПС. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В Красноярске поймали пьяным водителя междугороднего рейса

Грузовой балкер BBC Lagos сел на мель в пятницу в 23.00 (полночь мск) близ порта Хельсингборга южной Швеции в проливе Эресунн. В крови капитана обнаружили 2,5 промилле алкоголя. Он 1965 года рождения, гражданин РФ.

"Он признался и в том, что был пьян, и в том, что управлял судном, но он не хочет находиться под арестом в Швеции. Он хочет домой в Россию, где у него семья. Одновременно он был готов к тому, что его заключат под стражу", — приводятся слова адвоката на сайте шведского телевидения.

Капитана заключили под стражу по решению местного суда в воскресенье в первой половине дня из-за опасения, что он может покинуть Швецию.

Место ДТП с участием автомобиля Mercedes в Ялте
© Фото : МЧС России по Республике Крым
"Гнал по встречке". Пьяный гаишник устроил смертельное ДТП в Крыму
По словам адвоката, россиянин проработал на своей должности много лет и управлял севшим на мель судном не первый год.

Прокурор Фредрик Йёнссон не исключает, что преступление, совершенное капитаном, может обернуться для него лишением свободы, передает канал.

"Принимая во внимание высокое содержание промилле, то, что он заснул и что управлял большим судном, то преступление имеет высокую степень наказания", — сказал прокурор во время слушаний в суде о заключении подозреваемого под стражу. Прокуратура должна предъявить капитану обвинение не позднее 17 августа.

В субботу судно осмотрели дайверы и каких-либо повреждений корпуса не обнаружили. На борту находится 5 тысяч тонн пшеницы. Судно 130 метров в длину и 17 метров в ширину. По данным шведских СМИ, оно зарегистрировано в Антигуа и Барбуде, владельцем судна называется нидерландская компания MF Shipping. Груз перевозился из Клайпеды в испанский порт Лас-Пальмас.

Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
На Украине полиция устроила погоню за пьяным священником
По данным из Береговой охраны, на сбившийся с курса корабль обратил внимание экипаж находившегося рядом буксира. Моряки безуспешно подавали различные сигналы капитану в попытке предотвратить инцидент.

Как сообщает шведская газета Sydsvenskan, судно сняли с мели во второй половине дня в воскресенье без проблем. На собственном ходу оно отправилось в порт Хельсингборга для обследования. На его борту находится 11 человек экипажа. Место происшествия известно многим местным жителям. За последние 24 года уставшие или нетрезвые капитаны сажали там свои суда на мель 18 раз.

РИА Новости пока не удалось связаться для комментариев с представителями полиции Хельсингборга.

Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
andreas.globetrotter
надеюсь, хоть за этого опасного алкоголика российские власти не станут впрягаться под лозунгом "наших бьют!"
18:56
05.08.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена