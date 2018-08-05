Украинские СМИ "не могут найти" Порошенко после крестного хода

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко вероятно "не удержался от соблазна отдохнуть за границей" и уехал в отпуск, сообщает Strana.ua.

Издание обратило внимание на то, что политик не появляется на работе с начала недели, после крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата, приуроченного к 1030-летию Крещения Руси.

По данным источников, Порошенко может отдыхать в своих владениях в Испании, на яхте Средиземном море у берегов Сардинии (недавно там заметили лодку его друга Юрия Косюка) или на Украине, но в условиях секретности.

Где Порошенко отдыхал раньше

В начале года украинские СМИ узнали, что украинский лидер с 1 по 8 января провел отпуск на Мальдивах под именем Mr. Petro Incognito. По данным журналистов, поездка ему обошлась по меньшей мере в 500 тысяч долларов.

Тогда президент заявил, что пересекал границу под своим именем и все расходы оплатил из собственного кармана, пообещал отобразить все в декларации.

Позже журналист Михаил Ткач, который и обнародовал данные об отдыхе на островах, сообщил об угрозах в свой адрес.

После скандала в администрации украинского лидера заявляли о намерении Порошенко демонстративно провести отпуск на Украине.