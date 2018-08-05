Силовики семь раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Ситуация в ДНР и ЛНР. Август 2018 (38)

ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Украинские силовики семь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В субботу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о пяти нарушениях режима прекращения огня.

"Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило – семь раз", — сказал представитель ведомства.

В СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики десять мин калибром 120 и 82 миллиметра. При обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.