Момент покушения на Мадуро сняли на фото и видео‍

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Момент неудавшегося покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро попал на видео.

На кадрах видно, как во время выступления Мадуро на параде раздается звук взрыва и президент начинает оглядываться по сторонам. К нему подбегают охранники и загораживают его раскладными кевларовыми щитами.

Мадуро пытается продолжить речь, однако после нескольких слов снова замолкает. Вместе с охранниками он уходит со сцены, и в это мгновение раздается еще один взрыв.

#Maduro'ya bombalı suikast girişimi!

🔴 Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın, yerel kaynaklar, saldırının patlayıcı yüklü bir #drone ile gerçekleştirildiğini ve drone'un güvenlik güçlerince düşürüldüğünü belirtiyor. pic.twitter.com/3yMdZXGRVU — ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) 4 августа 2018 г.

​Как пояснил позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, покушение совершили при помощи двух дронов, груженных взрывчаткой С4. Один из беспилотников, летящих к трибуне, удалось сбить снайперу. Ранения получили семеро гвардейцев.

Explosiones en la Avenida Bolívar vistas desde la Avenida México #caracas pic.twitter.com/z54IEkpz43 — Manuel Berbín (@manuelberbin) 4 августа 2018 г.

​Глава верховного суда Майкель Морено назвал покушение на Мадуро терактом. Прокуратура начала расследование.

Кто стоит за покушением

Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты", связанная с мятежным полицейским Оскаром Пересом, которого убили во время спецоперации в начале 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне, борющихся против Мадуро.

При этом сам Мадуро уже обвинил в подготовке неудавшегося покушения правую оппозицию, а также колумбийских правых и президента соседней страны Хуана Мануэля Сантоса. По словам венесуэльского лидера, некоторые из организаторов покушения живут во Флориде, поэтому он просит президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".

"Справедливость и максимальное наказание! Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины", — заявил Мадуро в телеобращении к нации.

Власти Колумбии в ответ заявили, что у венесуэльского руководства уже вошло в привычку обвинять их во всех ситуациях, и потребовали уважительного отношения.