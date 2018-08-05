Момент покушения на Мадуро сняли на фото и видео‍

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Момент неудавшегося покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро попал на видео.
На кадрах видно, как во время выступления Мадуро на параде раздается звук взрыва и президент начинает оглядываться по сторонам. К нему подбегают охранники и загораживают его раскладными кевларовыми щитами.
Мадуро пытается продолжить речь, однако после нескольких слов снова замолкает. Вместе с охранниками он уходит со сцены, и в это мгновение раздается еще один взрыв.
#Maduro'ya bombalı suikast girişimi!— ÇapaMag Gündem (@CapaMagGundem) 4 августа 2018 г.
🔴 Henüz resmi bir açıklama yapılmamasına karşın, yerel kaynaklar, saldırının patlayıcı yüklü bir #drone ile gerçekleştirildiğini ve drone'un güvenlik güçlerince düşürüldüğünü belirtiyor. pic.twitter.com/3yMdZXGRVU
Как пояснил позже министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес, покушение совершили при помощи двух дронов, груженных взрывчаткой С4. Один из беспилотников, летящих к трибуне, удалось сбить снайперу. Ранения получили семеро гвардейцев.
Explosiones en la Avenida Bolívar vistas desde la Avenida México #caracas pic.twitter.com/z54IEkpz43— Manuel Berbín (@manuelberbin) 4 августа 2018 г.
Глава верховного суда Майкель Морено назвал покушение на Мадуро терактом. Прокуратура начала расследование.
Кто стоит за покушением
Ответственность за попытку покушения взяла на себя подпольная группа "Фланелевые солдаты", связанная с мятежным полицейским Оскаром Пересом, которого убили во время спецоперации в начале 2018 года. Группа позиционирует себя как объединение всех сил сопротивления на национальном уровне, борющихся против Мадуро.
При этом сам Мадуро уже обвинил в подготовке неудавшегося покушения правую оппозицию, а также колумбийских правых и президента соседней страны Хуана Мануэля Сантоса. По словам венесуэльского лидера, некоторые из организаторов покушения живут во Флориде, поэтому он просит президента США Дональда Трампа о помощи в борьбе с этими "террористическими группами".
"Справедливость и максимальное наказание! Прощения не будет. Я клянусь в этом будущим народа, будущим Родины", — заявил Мадуро в телеобращении к нации.
Власти Колумбии в ответ заявили, что у венесуэльского руководства уже вошло в привычку обвинять их во всех ситуациях, и потребовали уважительного отношения.