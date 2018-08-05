Мадуро и руководство Венесуэлы не пострадали после атаки дрона

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро чувствует себя хорошо, как и политическое, и военное руководство страны, сообщил президент банка Banco Bicentenario del Pueblo Мигель Перес Абад.

"В ближайшее время наше национальное правительство проинформирует о происшедшем на проспекте Боливара. Спокойствие, наш президент Николас Мадуро чувствует себя хорошо, так же, как и все верховное политическое и военное командование революции", – написал Перес Абад в своем микроблоге в Twitter.

Ранее источник РИА Новости в Каракасе сообщил, что на Мадуро, предположительно, совершено покушение во время публичного мероприятия, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии.