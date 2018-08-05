Мадуро и руководство Венесуэлы не пострадали после атаки дрона

МЕХИКО, 5 авг – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро чувствует себя хорошо, как и политическое, и военное руководство страны, сообщил президент банка Banco Bicentenario del Pueblo Мигель Перес Абад.
Ранее источник РИА Новости в Каракасе сообщил, что на Мадуро, предположительно, совершено покушение во время публичного мероприятия, приуроченного в очередной дате создания национальной боливарианской гвардии.
Presunto atentado a Nicolás Maduro en plena cadena nacional. La cara de Cilia es la que yo pongo cuando escucho una moto acercarse lentamente. pic.twitter.com/t2IPf0tY5C— Cárolain Caraballo (@CarolainC) 4 августа 2018 г.