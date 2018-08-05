Во время выступления Мадуро люди бросились от трибуны, ТВ оборвало вещание

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Парад в Венесуэле внезапно прервался во время речи президента страны Николаса Мадуро, видеозапись прерванной трансляции опубликована в местных СМИ.

Во время выступления президента Венесуэлы Николаса Мадуро он и окружающие его люди резко посмотрели вверх. Затем сотни участников парада бросились от трибуны. После этого венесуэльское телевидение внезапно оборвало прямую трансляцию демонстрации.