В Одесской области в ДТП на трассе погиб ребенок

КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Ребенок погиб и еще четыре человека, среди которых также ребенок, пострадали в ДТП на трассе в Одесской области, сообщает госслужба Украины по ЧС.

Сообщается, что авария произошла в субботу утром на трассе Киев-Одесса — во время движения легковой автомобиль столкнулся с дорожным металлическим отбойником.

"В результате происшествия погиб 7-летний мальчик и четверо пострадали. В салоне автомобиля зажата конструкциями девочка. Спасатели с помощью шанцевого инструмента открыли дверь салона и изъяли ребенка. Пострадавшие с травмами различной тяжести бригадой скорой медицинской помощи доставлены в лечебное учреждение", — говорится в сообщении.

К ликвидации последствий происшествия привлекались одна единица пожарно-спасательной техники и четыре человека. Причины происшествия устанавливаются.