Глава МИД КНДР осудил призыв США продолжать давление на страну

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Глава МИД Северной Кореи Ли Ён Хо на полях министерских мероприятий АСЕАН в Сингапуре осудил решение США призвать страны АСЕАН продолжать давление на КНДР, передает южнокорейское информационное агентство Рёнхап.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео призвал страны АСЕАН продолжать дипломатическое и экономическое давление на Северную Корею, чтобы добиться ее полной денуклеаризаци.

"Ради денуклеаризации Корейского полуострова мы прекратили ядерные и ракетные испытания, уничтожили ядерный полигон и предприняли другие шаги, проявив инициативу и показав наши добрые намерения, но США в ответ не только не пошли нам навстречу, а наоборот, еще активнее призывают сохранять санкции… Они выражают своим поведением намерение повернуть назад даже в вопросе заключения декларации о прекращении войны, которая является первым шагом к гарантии мира на Корейском полуострове", — приводит слова Ли Ён Хо агентство.

Глава МИД особо негативно отозвался о давлении, которое США оказывают на другие страны, чтобы те не посылали делегации высокого уровня на мероприятия по случаю 70-летия образования КНДР.

Министр также добавил, что мировое сообщество должно ответить на шаги к денуклеаризации КНДР принятием "конструктивных мер", оказать помощь в экономическом развитии Корейского полуострова и предоставить гарантии мира.

В субботу Ли Ён Хо и госсекретарь США Майк Помпео пожали друг другу руки и обменялись репликами во время церемонии фотографирования участников министерских встреч АСЕАН и их партнеров по диалогу в Сингапуре.