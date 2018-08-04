Израиль перехватил шведскую яхту, пытавшуюся прорвать блокаду Газы

ТЕЛЬ-АВИВ/ГАЗА, 4 авг — РИА Новости. Израильские военные перехватили в Средиземном море второе менее чем за неделю европейское судно с пропалестинскими активистами, шедшее на прорыв блокады сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
"Ночью ВМС Израиля… перехватили судно, которое следовало из Европы с намерением нарушить законную морскую блокаду, которая действует в отношении сектора Газа. Передвижение судна отслеживалось, и оно было перехвачено в соответствии с международным правом", — говорится в пресс-релизе.
По данным организаторов плавания, на борту яхты находились 12 человек и груз медицинских припасов.
Военные сообщили, что перехват обошелся "без чрезвычайных происшествий". Ту же формулировку они использовали после задержания 29 июля судна "Аль-Ауда", на котором плыли 22 человека. Однако правозащитники утверждают, что в том случае пассажиров и членов экипажа избивали, использовали против них электрошокеры и наручники, нарушающие кровообращение.
Власти Израиля объясняют морскую блокаду анклава необходимостью препятствовать поставкам оружия радикалам и настаивают на ее соответствии нормам международного права. Правозащитные организации считают ее незаконной мерой коллективного наказания и неоднократно направляли к палестинским берегам суда с гуманитарной помощью и делегациями солидарности.
Самым резонансным случаем стал перехват израильтянами в 2010 году каравана из шести судов, которые везли несколько сотен активистов и тысячи тонн различных грузов. Тогда были убиты девять участников плавания, турок по национальности, оказавших ожесточенное сопротивление абордажной группе.