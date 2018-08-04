Главы МИД Китая и Южной Кореи выступили за диалог между США и КНДР

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Министры иностранных дел КНР и Южной Кореи Ван И и Кан Гён Хва выступили за поддержание дальнейших контактов между КНДР и США, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Китая по итогам встречи, которая состоялась в пятницу на полях мероприятий АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии) в Сингапуре.

"Стороны обменялись мнениями по ситуации вокруг Корейского полуострова, исходят из того, что смягчение напряженности стало результатом совместных усилий всех сторон, который дался нелегко и которым необходимо дорожить. Стороны выразили поддержку дальнейшим контактам и диалогу между США и КНДР, выступили за укрепление взаимного доверия, а также за полное выполнение консенсуса, достигнутого лидерами двух стран", — говорится в опубликованном заявлении.

Они также выразили готовность делать активные усилия для продвижения процесса денуклеаризации и поддержания стабильности на Корейском полуострове.