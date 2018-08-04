В КНДР заявили о готовности защищать мир на Корейском полуострове

ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. КНДР готова поддерживать тесный контакт с китайской стороной и сообща поддерживать мир и стабильность на Корейском полуострове, заявил глава МИД КНДР Ли Ён Хо во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И, которая состоялась в пятницу на полях мероприятий АСЕАН в Сингапуре.
Он также добавил, что с начала года, благодаря участию лидеров двух стран, традиционная дружба между КНДР и Китае раскрылась "как свежие цветы".
Глава МИД КНДР выразил готовность Пхеньяна совместно с Пекином работать над тем, чтобы 70-летие установления дипломатических отношений стало новой главой в истории двусторонних отношений.