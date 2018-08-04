Белый дом готов к диалогу по кандидатуре Кавано в верховный суд США

ВАШИНГТОН, 4 авг — РИА Новости. Белый дом открыт для диалога с демократическим меньшинством в сенате и его лидером Чаком Шумером по вопросу кандидатуры Бретта Кавано, которого американский президент Дональд Трамп выдвинул в состав Верховного суда США, говорится в сообщении Белого дома со ссылкой на слова заместителя пресс-секретаря Белого дома Раджа Шаха.

"Несмотря на публичные запросы Белого дома о встрече между судьей Кавано и сенаторами Шумером и (Дайаны) Файнстайн, эти запросы остаются без ответа спустя более трех недель. Мы с нетерпением ждем вероятных встреч", — сказал Шах.

"Оба эти сенатора-демократа и многие из их коллег публично выступали против назначения судьи Кавано, продолжая требовать миллионы страниц документов от бывшего президента (Джорджа) Буша, которые не имеют отношения к оценке судебного подхода судьи. Помимо более 300 судебных мнений и более 130 000 страниц, уже предоставленных судебному комитету сената, администрация продолжает работать над предоставлением доступа к большему количеству документов и записей, чем для любого кандидата в верховный суд за всю историю США", — отметил он.

Лидер демократической партии в сенате США Чак Шумер ранее призвал заблокировать кандидатуру Бретта Кавано, которого Трамп выдвинул в состав Верховного суда США.

Ранее пост судьи освободился в свзяи с решением члена верховного суда Энтони Кеннеди уйти на пенсию. Верховный суд играет важнейшую роль в политических и общественных дебатах США, и назначение нового судьи должно стать одной из основных внутриполитических тем.

По мнению Шумера, это назначение "сыграет на руку определенным силам", изменит баланс в суде и "отнимет у миллионов американцев трудовые, гражданские права и права человека". "Мы не можем этого допустить. Если мы сможем успешно заблокировать эту кандидатуру, это может привести к более независимому и умеренному выбору, который обе стороны могли бы поддержать", — говорится в опубликованном заявлении демократа.

Он подчеркнул, что будет голосовать против Кавано, и выразил надежду, что так же поступят и другие сенаторы.

Кавано предстоит пройти утверждение сенатом, где, как ожидается, его кандидатуре будут жестко противостоять представители Демократической партии. Учитывая, что пост верховного судьи занимается пожизненно, назначение каждого из них становится поводом для горячей баталии между республиканцами и демократами.

Верховный суд США состоит из девяти человек и оказывает существенное влияние на законы и общество в США, часто ставя точку в политических и социальных дебатах. Так, за последние два года верховный суд узаконил однополые браки, позволил штатам опротестовать исполнительные указы Белого дома при бывшем президенте США Бараке Обаме по легализации миллионов нелегальных мигрантов, подтвердил законность иммиграционного указа Трампа, а также подтвердил право кондитера отказать в обслуживании однополой свадьбы.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно, и поэтому возможность президента выдвинуть своего кандидата в верховный суд США является одним из самых важных вкладом в будущее развитие Соединенных Штатов.