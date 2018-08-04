На севере Мексики убили 11 человек

МЕХИКО, 4 авг – РИА Новости. Сразу 11 человек были убиты неизвестными бандитами, ворвавшимися в жилой дом в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики в штате Чиуауа.

По данным Diario de Juarez , среди убитых — две женщины. Полиция сообщила, что на телах некоторых жертв замечены следы пыток.

На территории Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира — число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось.