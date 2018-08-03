В ЛНР заявили о срыве доставки оборудования для восстановления Vodafone

ЛУГАНСК, 3 авг – РИА Новости. И.о. министра иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики Владислав Дейнего заявил, что Киев сорвал доставку оборудования для восстановления работы оператора Vodafone в республике.

Ранее в ЛНР неоднократно сообщали, что на территории самопровозглашенной республики сотовый оператор "Vodafone-Украина" работает с перебоями из-за сбоев в работе оборудования.

"Украинская сторона в очередной раз сорвала попытку МТС (в ЛНР это оператор Vodafone — ред.) привезти оборудование и комплектующие для выполнения ремонта и обслуживания базовых станций на территории ЛНР", — говорится в официальном заявлении Дейнего, предоставленном журналистам в пятницу.

Дейнего заявил, что это был уже третий эпизод, когда Киев блокировал попытки нормализовать связь в ЛНР. По его словам, первый инцидент произошел весной, тогда попытка восстановить связь была остановлена Киевом в момент оформления разрешения на перевозку оборудования, хотя в Минске были достигнуты определенные договоренности. Вторая попытка, по данным Дейнего, была в июле: оборудование погрузили и попытались доставить в ЛНР, но "вмешались некие "фискальные службы", которые не позволили оборудованию пересечь линию разграничения.

"В третий раз, 27 июля, в Минске снова договорились привезти необходимое оборудование. Представители Украины пообещали не препятствовать. Но и эта попытка оказалась безрезультатной. Несмотря на согласованные график и маршрут, 2 августа транспорт с оборудованием так и не прибыл", — говорится в заявлении Дейнего.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.