В таллинском ресторане после вспышки сальмонеллеза проверили пищу

ТАЛЛИН, 3 авг — РИА Новости. Ветеринарно-пищевой департамент Эстонии выяснил, что начавшаяся в таллинском ресторане NOA вспышка сальмонеллеза, в результате которой отравились 33 посетителя, не была вызвана предлагаемой в ресторане едой, сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.
"Сейчас мы можем сказать, что говядина и яйца, которые использовались для приготовления блюда, соответствовали требованиям. Это показывают результаты лабораторных исследований", — сказала пресс-секретарь департамента Элен Курвитс изданию Postimees.
В случае сальмонеллеза речь идет о кишечной инфекции, вызванной бактериями, которые относятся к семейству сальмонелл. Симптомы заболевания наблюдаются от четырех до семи дней. При тяжелых случаях больному требуется госпитализация.
Источником заражения может быть инфицированный человек или животное. Заболевание провоцируют зараженные возбудителем продукты питания, такие как мясо, в том числе птичье, куриные яйца и продукция из них.