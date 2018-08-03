Кадыров объяснил новые санкции США против России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В конгрессе США опасаются налаживания российско-американских отношений, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
"Совсем недавно президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки, поговорили несколько часов, <…> Трамп заявил о намерении пригласить Путина в Вашингтон. А тут же следом санкции! Именно этого и боятся "ястребы" типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они как огня опасаются восстановления нормальных отношений между Россией и США", — написал Кадыров в Telegram-канале.
"Мы должны трудиться! Мы в состоянии развивать свою экономику, обеспечивать себя продовольствием, материалами, оборудованием. <…> Вот тогда санкции Америки нам помешают не больше, чем зайцу стоп-сигнал!", — добавил он.