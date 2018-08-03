Кадыров объяснил новые санкции США против России

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В конгрессе США опасаются налаживания российско-американских отношений, считает глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В четверг в сенат США был весен законопроект, предлагающий введение новых антироссийских санкций, в том числе против российского госдолга. В МИД назвали подобный шаг русофобным, отметив, что введение новых санкций свидетельствует о беспомощности Вашингтона. По мнению Кадырова, американских парламентарием напугала прошедшая в Хельсинки встреча Путина и Трампа, на которой лидеры двух государств сблизили позиции по многим вопросам.

"Совсем недавно президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретились в Хельсинки, поговорили несколько часов, <…> Трамп заявил о намерении пригласить Путина в Вашингтон. А тут же следом санкции! Именно этого и боятся "ястребы" типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они как огня опасаются восстановления нормальных отношений между Россией и США", — написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни также отметил, что благодаря огромной территории, своим природным ресурсам и богатствам Россия готова преодолеть любые санкции.

"Мы должны трудиться! Мы в состоянии развивать свою экономику, обеспечивать себя продовольствием, материалами, оборудованием. <…> Вот тогда санкции Америки нам помешают не больше, чем зайцу стоп-сигнал!", — добавил он.