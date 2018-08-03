Силовики 17 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 3 авг — РИА Новости. Украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшую неделю, выпустив по территории самопровозглашенной Луганской народной республики более 320 снарядов, мин и гранат, заявил в пятницу исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с 1 июля. Это уже третья попытка сторон конфликта прекратить огонь с начала года.

"За минувшую неделю украинские силовики 17 раз нарушили режим прекращения огня. Всего по территории республики было выпущено 324 различных боеприпасов", — заявил Филипоненко на брифинге. Он добавил, что украинские силовики вели огонь по позициям ополченцев в районе пяти населенных пунктов. По данным Народной милиции, огонь велся из минометов калибром 82 миллиметра, вооружения БМП, гранатометов различных типов, крупнокалиберного и стрелкового оружия.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.