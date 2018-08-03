Путин назначил нового посла в Македонии

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил нового российского посла в Македонии, им стал замглавы департамента планирования МИД Сергей Баздникин, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Первым указом Путин освободил от обязанностей посла России в Македонии Олега Щербака, который занимал эту должность с 2010 года.

"Назначить Баздникина Сергея Александровича чрезвычайным и полномочным послом России в республике Македония", — говорится в тексте другого документа.

Согласно информации на сайте МИД России, ранее Баздникин занимал должность замдиректора департамента внешнеполитического планирования ведомства.