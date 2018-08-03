Таджикистан аннулирует устаревшие договоры с Россией

ДУШАНБЕ, 3 авг — РИА Новости. В преддверии межпарламентского форума "Россия — Таджикистан: потенциал межрегионального сотрудничества" в республике проведут инвентаризацию российско-таджикской договорно-правовой базы. Об этом, как сообщает Sputnik Таджикистан, заявил спикер верхней палаты парламента страны Махмадсаид Убайдуллоев.

Симпозиум проводится регулярно раз в два года в течение 12 лет.

На этот раз съезд пройдет в Москве 26 октября под руководством председателя Совета федерации России Валентины Матвиенко и Махмадсаида Убайдуллоева.

По мнению председателя верхней палаты таджикского парламента, перед тем как отправиться на совещание, необходимо аннулировать те договоры и соглашения, которые уже исчерпали свой ресурс.

"Я прошу до форума провести инвентаризацию всей российско-таджикской договорно-правовой базы, анализировать ход выполнения всех ранее подписанных межправительственных, межгосударственных, межведомственных и межрегиональных соглашений и договоров. Необходимо аннулировать те договора и соглашения, которые исчерпали свой ресурс" — сказал он.

Глава сената отметил, что во время съезда стороны планируют обсудить региональный аспект межпарламентского сотрудничества, взаимодействие в различных отраслях экономики, развитие гуманитарного сотрудничества, а также вопросы аграрно-продовольственной политики.

При этом Убайдуллоев поручил сенаторам серьезно подготовиться к обсуждению с Москвой вопросов, связанных с пребыванием таджикских трудовых мигрантов в России и необходимостью их пенсионного обеспечения со стороны работодателей.

В конце февраля текущего года в Совете Федерации в Москве прошло заседание, посвященное подготовке к этому межпарламентскому форуму. Особенно внимание со стороны представителей Таджикистана тогда уделялось миграционному вопросу.

Зампред парламента республики Абдурахмон Кодири предлагал российским чиновникам и экспертам обсудить улучшение условий труда для мигрантов, в частности введение пенсий и соцстрахования, снижение стоимости патента и увеличение срока пребывания в стране.