Украине потребуется 87 миллионов долларов для проведения выборов

КИЕВ, 3 авг — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины утвердила объемы расходов из госбюджета на предстоящие президентские и парламентские выборы в размере более 2,3 миллиарда гривен (более 87 миллионов долларов) и более 1,9 миллиарда гривен (более 72,2 миллиона долларов), сообщила в пятницу пресс-служба ЦИК.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине весной и осенью 2019 года.

"Комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по четырем бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год", — говорится в сообщении.

В частности, на выборы президента Украины, по данным комиссии, необходимо 2,3 миллиарда гривен (более 87 миллионов долларов), а на парламентские – 1,9 миллиарда гривен (более 72,2 миллиона долларов). На выборы депутатов местных советов и глав необходимо 247 миллионов гривен (9,1 миллиона долларов).

Комиссия также решила увеличить расходы госбюджета на функционирование государственного реестра избирателей, для этого в бюджете предусмотрено более 223,5 миллиона гривен (более 8,2 миллиона долларов)

"Учитывая существенное увеличение количества и повышение уровня сложности кибератак на государственные информационные ресурсы Украины, объекты критической инфраструктуры в контексте подготовки и проведения в 2019 году очередных выборов президента Украины и народных депутатов Украины, все более актуальным становится вопрос усиления безопасности государственного реестра избирателей", — отметили в ЦИК.

Принятое Центризбиркомом постановление направлено в кабинет министров Украины и государственную аудиторскую службу для решения вопроса о внесении соответствующих законодательных предложений на рассмотрение Верховной Рады Украины.