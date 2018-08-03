Сенатор осудил обвинения в адрес россиянки, работавшей в посольстве США

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Обвинения в адрес работавшей в посольстве США в Москве россиянки, якобы связанной с ФСБ, абсурдны настолько, что это понимают не только профессиональные дипломаты, но и обычные граждане, заявил РИА Новости сенатор, ветеран СВР Игорь Морозов.

Ранее Guardian со ссылкой на источники в разведке сообщила, что якобы россиянка, связанная с Федеральной службой безопасности, 10 лет работала в американском посольстве в Москве и имела доступ к документам Секретной службы США, которой она и была нанята на работу. Издание со ссылкой на источники утверждает, что Секретная служба, занимающаяся охраной высшего руководства страны и критической инфраструктуры, не провела должную проверку дела и что якобы этот случай заслуживает независимого расследования, поскольку россиянка потенциально могла сыграть роль во взломе серверов Демократической партии. Секретная служба США заявила, что материал издания создан при использовании необоснованных данных, отметив, что должностные обязанности нанимаемых ею иностранных сотрудников сводятся к переводу, культурным вопросам, поддержке контактов, в том числе с местными властями, а также административным делам.

"Эти обвинения настолько противоречат сложившейся международной дипломатической практике, связанной с наймом иностранного персонала для обслуживания дипломатических загранучреждений, что их абсурдность понимают не только профессиональные дипломаты, но и обычные граждане", — заявил Морозов.

Как отметил сенатор, россиянка могла выполнять в американском посольстве функции работы с визовыми документами или перевода, но не более того. "Максимум, к чему могут привлекать российский персонал в посольствах США, это переводы встреч, но не важных, не секретных, не связанных с участием крупных политических деятелей", — сообщил он.

Морозов убежден, что публикация Guardian является "вымыслом, направленным на дискредитацию россиян, работающих в загранучреждениях".