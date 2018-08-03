В Греции осужденного террориста переведут на тюремную ферму

АФИНЫ, 3 авг — РИА Новости. Главарь левацкой террористической организации "17 ноября" Димитрис Куфонтинас, осуждённый на 11 пожизненных сроков, переведён из тюрьмы на тюремную ферму и через два года сможет выйти на свободу, сообщила газета "Катимерини".

"Сегодня утром осуждённый террорист Куфонтинас переведен в сельскую тюрьму в Волосе по решению центральной комиссии по переводам, которая относится к Минюсту", — пишет издание.

Сельские тюрьмы являются пенитенциарными учреждениями открытого типа, а это значит, что все заключенные являются рабочими и в составе бригад выполняют сельскохозяйственные работы, например, уборку апельсинов, оливок, следят за свинарниками. Этот означает, что каждый день тюремного заключения в этой тюрьме засчитывается по крайней мере как два в тюрьме, так что время до освобождения укорачивается, пишет издание. По её данным, примерно через два года Куфонтинас может быть освобождён.

Решение вызвало острую критику. "Главаря террористов сделали крестьянином", — написало одно из изданий.

Лидер крупнейшей оппозиционной партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис, родственники которого пострадали в терактах "17 ноября", заявил, что премьер-министр Греции Алексис Ципрас "обслуживает серийного убийцу".

"Господин Ципрас, в то время, как Греция в трауре и граждане возлагают на вас личную ответственность за неспособность и цинизм, является ли приоритетом обслуживать серийного убийцу?" — написал лидер оппозиции в Twitter

Куфонтинас являлся одним из лидеров и главным исполнителем терактов для левацкой террористической группировки "17 ноября". Он был осужден на 11 пожизненных сроков. "Революционная организация 17 ноября" действовала в Греции в 1975-2002 годах. На ее счету взрывы, ограбления, убийства 23 американских, британских и турецких дипломатов и военных, греческих политиков и бизнесменов. По делу были осуждены 14 человек.

В США организация "17 ноября" была внесена в список террористических организаций еще в 1997 году и остается в нем, несмотря на заверения греческого правительства, что она ликвидирована. Среди жертв террористов — пять сотрудников американской дипмиссии.