Американец вернул Таиланду незаконно вывезенные археологические находки

БАНГКОК, 3 авг – РИА Новости. Американский коллекционер вернул Таиланду коллекцию археологических находок, в прошлом вывезенных из страны нелегально, сообщает в пятницу интернет-версия газеты "Кхао Сот".

Находки, относящиеся к периоду древней культуры Бан Чиенг (2 – 3 тысячелетие до н.э.), были переданы посольству Таиланда в Вашингтоне коллекционером Кэтерин Айерс-Мэннингс, которая не информировала таиландских дипломатов о том, каким образом находки оказались в ее распоряжении и когда они были вывезены из Таиланда, сообщает газета.

Таиландской стороне переданы несколько керамических сосудов, обожженных по технологии цивилизации Бан Чиенг, существовавшей на территории нынешнего северо-восточного Таиланда около пяти тысяч лет назад, с типичными для этой цивилизации рисунками и орнаментом, и один целый бронзовый браслет той же эпохи, говорится в сообщении.

Артефакты древней цивилизации Бан Чиенг, названной так по названию района в провинции Удон Тхани, где археологи обнаружили первые древние жилища и захоронения этой цивилизации, собраны, в основном, в музее на месте раскопок, где сохранены и сами археологические раскопы в том виде, в котором они были на момент окончания работ. Памятники цивилизации Бан Чиенг в 1992 году были признаны ЮНЕСКО в качестве объекта мирового наследия.

Также, цивилизация Бан Чиенг известна тем, что в период ее расцвета в 2 —3 тысячелетии до нашей эры, раньше, чем в Китае, на территориях, занимаемых этой цивилизацией, уже существовала технология поливного рисоводства, которая используется в странах Азии до наших дней.