Вучич созвал Совет нацбезопасности из-за ситуации в Косово

БЕЛГРАД, 3 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич назначил на субботу срочное заседание Совета национальной безопасности из-за обострения ситуации в Косово, передает Радио и телевидение Сербии (РТС).

"Вучич назначил на завтра в 8.00 утра (9.00 мск) заседание Совета нацбезопасности. Заседание созвано в связи с ситуацией в Косово и Метохии", — кратко передает телеканал.

Премьер самопровозглашенного Косово и бывший полевой командир албанских отрядов Рамуш Харадинай перед тем предупредил сербов на севере Косово, после заседания совета нацбезопасности в Приштине, что "их возможная попытка провозгласить автономию" получит ответ косовско-албанских властей.

"Никто не имеет право предпринимать односторонних мер", — приводит приштинская Gazeta Ekspress слова Харадиная, который добавил, что "не позволит нарушать косовские законы".

Срок, отведенный ЕС косовско-албанской администрации для разработки устава Сообщества сербских общин с правами автономии в крае, истекает 4 августа.

Международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии (KFOR) ранее сообщила о начале учений на территории самопровозглашенной республики.

На приложенных видеозаписях видна колонна джипов, БТР, гусеничной и грузовой техники НАТО, который двигается по косовским населенным пунктам. Практически одновременно с началом учений косовские СМИ сообщили о приказе об отзыве из отпусков всех сотрудников полиции самопровозглашенной республики для "оперативной деятельности".

Командующий объединенных союзных сил НАТО в Неаполе американский адмирал Джеймс Фогго посетил в начале августа Косово, в том числе фактически разделенный между албанцами и сербами север края, для "поддержания связи с военнослужащими НАТО и спокойствия граждан". Он заявил, что KFOR в Косово "не ожидает возникновения проблем в ближайшей или среднесрочной перспективе".

Силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономном крае 12 июня 1999 года после вывода сербских войск и полиции из Косова и Метохии. Согласно информации на ее сайте, в международной миссии KFOR сейчас участвуют представители 28 государств, не все из которых члены НАТО. Точных данных о численности группировки не сообщается, опубликована цифра около 4 тысяч военнослужащих. Кэмп-Бондстил под командованием США рядом с городом Урошевац — одна из крупнейших американских военных баз в Европе.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.