СК заочно предъявил обвинение россиянину, воюющему в составе "Азова"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. СК РФ заочно предъявил обвинение россиянину, воюющему в Донбассе в составе батальона "Азов", сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Заочно предъявлено обвинение гражданину Российской Федерации Антону Королеву. Ему инкриминируется совершение преступлений "Участие наемника в вооруженном конфликте", "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека", — сказала она.

По словам Петренко, Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций. По данным следствия, преследуя материальную выгоду и пропаганду своих взглядов, осенью 2014 года он уехал на Украину, где заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года вступил в состав украинского националистического батальона "Азов", поддерживаемого правительством Украины. Он также прошел специальную подготовку на базах батальона "Азов", овладел обращением с огнестрельным оружием, взрывчатыми веществами и приобрел необходимые знания о военной стратегии и тактике.

Официальный представитель СК РФ отметила, что с 2015 года по настоящее время Королев совместно с другими бойцами подразделения принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Петренко отметила, что в настоящее время Королев находится за пределами России и скрывается от российских правоохранительных органов, в связи с чем следствием направлен запрос в Генпрокуратуру РФ для решения вопроса об экстрадиции обвиняемого в Россию.

"В случае отказа украинской стороны в экстрадиции уголовное дело в отношении Антона Королева будет направлено в суд заочно", — уточнила она.

СК РФ уже расследован ряд аналогичных преступлений — за их совершение заочно осуждены Артем Широбоков и Роман Железнов, в отношении которых судом вынесены обвинительные приговоры, напомнила Петренко.